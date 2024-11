Świąteki leebe dopingukaristus ajab rivaali marru: kus on õiglus?

Kahekordne suure slämmi võitja Simona Halep kritiseeris organisatsiooni ning väitis, et Świątekile määratud karistus on liiga leebe. Halep sai pärast kahte dopingureeglite rikkumist enam kui 18 kuu pikkuse võistluskeelu.

«Ma küsin endalt, miks on nii suur erinevus kohtlemises ja hindamises?» postitas Halep reedel sotsiaalmeediasse. «Ma ei leia vastust, sellele puudubki loogiline vastus. ITIA on teinud absoluutselt kõik selleks, et mind tõenditest hoolimata hävitada.»

Rumeenlanna on kogu aeg väitnud, et tema on süütu ning ta tarvitas saastunud toidulisandit. «Ma kaotasin kaks aastat oma karjäärist. Kuidas on võimalik, et kaks identset juhtumist, mis toimusid umbes samal ajal, ja organisatsioon kasutas kahte täiesti erinevat lähenemist,» viitas Halep sellele, et talle tehti karistusega liiga.