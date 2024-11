Mida see tähendab, selgitas Postimehele EOK asepresident, tippspordikomisjoni esimees Gerd Kanter. «Eraldame teatud alaliitudele lisatoetusi, mis on suunatud erinevate koondiste laiemale arendamisele. Jutt käib rannavõrkpallist, 3x3-korvpallist, sõudmise nn farmneljapaadist – et Tõnu Endreksoni ja Allar Raja loobumise järel oleks meil paatkonda peagi võtta kaks järgmist tugevat kandidaati –, jalgratta maanteesõidust ja mountain bike'ist, midagi saab kergejõustik,» loetles Kanter.