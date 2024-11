Teadupärast arvestatakse PCRi tulemusi vaid juhul, kui võistluspäeva ilmaolud ei lase hüpata. Ilmaprognoos oli kehv, kuid hinges püsis õhkõrn lootus, et äkki läheb ikka õnneks. Siiski ei läinud: Ilves startiski 7,5-kilomeetrisele distantsile 25. kohalt ja 70 sekundit pärast liidrit Jarl Magnus Riiber (Norra). Olgu öeldud, et kompaktvõistluse stardivahed on väikesed, mis võiks anda eelise neile, kel hüpe ebaõnnestus.