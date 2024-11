Võrkpalliliitu tüürima hakkav Kert Toobal: asju saab teha siis, kui selleks on võimalusi

Eesti Võrkpalli Liit on muutuste keerises. Eelmisel nädalal sai teatavaks, et järgmisel aastal ei osale rahvuskoondised Euroopa Kuld- ja Hõbeliigas, nüüd selgus, et käesoleva kuuga lõpeb peasekretär Ivar Lillebergi töö. Alaliidu olukorrast rääkis spordidirektor Kert Toobal.