Jalgpallitäht jäi purjus peaga sõitmisega vahele

Reede varajastel tundidel tuvastas Müncheni politsei, et Davies sõitis joobes peaga 216 000 eurot maksva Lamborghini Urusega. Info tõi avalikkuse ette Saksa väljaanne Bild, kelle andmetel leidis juhtum aset kell 2 öösel.

Bildiga vestelnud kriminaalõiguse ekspert Gennaro Festa ütles, et antud juhtumi näol on tegemist rikkumisega. Kriminaalkaristus on alates 0,8 promillisest joobeseisundist. Seega ähvardaks Daviest 500 euro suurune trahv ja tema juhiloa ühekuuline peatamine, mida politseinikud kontrolli ajal ära ei võtnud. Davies oli reedel Bayerni trennis koha. Telekanali Sky kohaselt pole klubil plaanis mängijat karistada.