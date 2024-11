«Õudusunenägu!» Ferrari lootus tiitlivõidust sai tagasilöögi

Seepeale vastas insener, mitme sekundi kaugusel tema selja taga mõni auto rajal asub. See ei rahuldanud aga Leclerci. «Räägi mulle kiiretest autodest!» karjus Leclerc, mispeale vastas insener: «Charles, ma tean, et rajal on palju autosid. Ma annan oma parima.»

McLaren ja Ferrari on suurimad pretendendi konstruktorite MM-tiitlile. Enne kahte etappi juhib punktiarvestuses McLaren 608 punktiga, Ferraril on 584 punkti. Teoreetiliselt võib ka tiitlikaitsja Red Bull veel mängu sekkuda, kuid see on ülimalt ebatõenäoline, neil on koos 555 punkti.