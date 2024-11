Maailma parim jalgpallur võib 64 euro pärast trellide taha minna

Rohkem kui nädal tagasi Norra koondise eest Rahvuste liigas kahes mängus neli väravat löönud Haaland sai eelmisel kuul ootamatu üllatuse osaliseks. Nimelt avaldati 24-aastase ründaja nimi Šveitsi Vaud’ kantoni nn ametlikul teadetetahvlil.

Ametlikes allikates avaldati, et Haaland pole tasunud 60 frangi ehk 64 euro suurust trahvi. Kuigi pole täpsustatud, mis seadustega ta pahuksisse läks, siis on oluline märkida, et kohalike seaduste järgi võib teda järgmisel korral Šveitsi saabudes oodata vanglakaristus.

Nimelt näeb seadus ette, et kui trahvi määramisest on möödas piisavalt aega ning seda pole makstud, võib süüdlase mõista üheks päevaks trellide taha. Samas on ülimalt ebatõenäoline, et kuulsal norralasel käed raudu pannakse, sest jätkuvalt püsib võimalus, et kui ta trahvi tasub, siis võib ta arestimajast pääseda puhta nahaga.

Ilmselt on Haalandi trahvi maksmata jätmise näol tegemist näpukaga, sest rahaga, eriti veel 64-eurose trahvi maksmiseks, ei tohiks tal probleeme olla. Nimelt on tema nädalapalk City meeskonnas väidetavalt 438 000 eurot, millele lisanduvad tasuvad boonused.

Haaland on Šveitsis tihe külaline, sest alates eelmisest aastast elab seal tema isa Alf-Inge Haaland. Tema elupaik on aga Andermattis, mis asub Uri kantoni. Noormale Haalandile määrati trahv aga Vaud’ kantonis Šveitsi lääneosas, mis piirneb läänes ja lõunas Prantsusmaaga ja keskuseks on Lausanne.