Alpine'i plaan on Aronist kasvatada F1 meeskonna põhisõitja

Täna avalikustati, et Eesti parim vormelisõitja Paul Aron on sõlminud lepingu Alpine'i F1 meeskonnaga ning temast saab järgmisel aastal tiimi reservsõitja. Prantsusmaa meeskonna üks juhte Flavio Briatore andis mõista, et 20-aastasest eestlasest soovitakse kasvatada F1 põhisõitja.