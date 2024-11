Suure lepingu sõlminud Paul Aron: olen F1 sõitjaks saamisel suure sammu võrra lähemal

«Emotsioonid on laes! Olen kogu oma elu töötanud eesmärgiga saada F1 sõitjaks ja nüüd olen sellele ühe suure sammu võrra lähemal. Varusõitja roll 2025. aastal on ideaalne võimalus õppida F1te ning arendada ennast sõitjana.

Olen äärmiselt tänulik BWT Alpine F1 tiimile selle võimaluse eest ja ootan himuga järgmist aastat. Sellegipoolest on hetkel peamiseks prioriteediks selle aasta F2 hooaeg, mida soovin lõpetada tugeval noodil. Neli sõitu on veel ees, kus on mängus tiitel ja palju punkte,» edastas Aron oma kommentaari Eesti poolehoidjatele.