MK-hooaega 8. kohaga alustanud Ermits: miinimumi tegime ära

Ermits rääkis ETV otse-eetris, et kaheksas koht oli miinimum. «Tagantjärgi ikka isu kasvab, kuue parema seas oleks tahtnud olla. Vaadates meeste viimas vahetust, selline andmine käis, ega kerge polnud,» sõnas Ermits, kes lasi esimeses vahetuses kõik märgid alla.

Zahkna sõnul oli väga stabiilne võistlus. «Mul endal ei tulnud ühtegi nullitiiru laskmises. Lisaks on hea meel selle üle, võitlesime kuuenda koha eest ehk jõudsime kõrgesse mängu. Me ei kukkunud alguses ära,» sõnas ETV otse-eetris Zahnka, kel oli täna ootuspärane algus hooajale. «Minule sobis tänane ring. Kui individuaalne otsa tuleb, siis näete, mis seis tegelikult on. Mulle ei istu tõusud, täna oli kõva rada. Heas vormis oleks võinud viimast ringi vintskemalt panna.»