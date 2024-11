Vajalik muudatus jääb WRC-sarjas tegemata

Paljude tippsõitjate arvates pole selline süsteem õiglane. Üheks neist on tänavu maailmameistriks kroonitud Thierry Neuville. Arutelu kerkis pinnale Läti rallil, kui MM-sarja liider Neuville väitis, et ei saa suure töö tegemise eest mingit tasu. Probleemide lahendamiseks esitati WRC komisjonile ettepanek muuta eeskirju.

«Käivad arutelud selle üle, mida me saame teha. Ma ei usu, et saab olema suur erinevus, me ei lähe üle täielikule kvalifikatsioonile või millelegi radikaalselt erinevale. Töö on käimas. Vaatame, kas me saame seda veidi muuta,» rääkis FIA rallidirektor Andrew Wheatley väljaandele.