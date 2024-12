Hein ja Valladolid said hirmsa paki, see pani klubi juhtkonna tõmbama niite

Heina puur püsis puhtana vaid 26 minutit, siis skooris Clement Lenglet. Poolajapausiks oli külaliste edu juba 3:0, sest täpsust näitasid ka Julian Alvarez ja Rodrigo de Paul. Kaugel polnud ka neljas värav, aga vaheaja eel skoorinud Jose Maria Gimenez oli Eesti puuriluku õnneks suluseisus.

Teisel poolajal vormistasid lõppseisu prantslane Antoine Griezmann ja norrakas Alexander Sörloth. Et Barcelona kaotas 1:2 Las Palmasele ja Madridi Real pole veel selle vooru kohtumist pidanud, tõusis Atletico teiseks, olles liider Barcelonast kõigest kahe punkti kaugusel.

15 mängu​ pidanud Valladolid jätkab üheksa punktiga viimasel kohal. Mõistagi ajas see koos laupäevase mängupildiga fännid pahaseks – nii meeskond kui ka mängukeelu tõttu tribüünil istunud peatreener Paulo Pezzolano said mõlema poolaja lõpus tunda kõva vilekoori. ​Pezzolano sai mõni tund pärast mängu ka kinga.

Lisaks protestisid Valladolidi poolehoidjad klubi presidendi, legendaarse Ronaldo Nazario vastu. Fännid nõudsid, et endine Brasiilia koondise ründeäss müüks kiiremas korras klubi maha. Plakatite ja hüüete kõrval jäeti osa tribüünist vabaks, et mängu ajal "tennist mängida", sest väidetavalt olla Ronaldo selgitanud, et ei näinud eelmise vooru matši Getafe vastu, kuna viibis tenniseplatsil.