VIDEO Tagaveolist «elajat» taltsutanud Rovanperä sõitis keset kiiruskatset konkurendist mööda

Nii sai väga ruttu selgeks, et Soome ekipaaž rallivõidu peale ei konkureeri. Vahepeal katkestamist kaalunud Rovanperä sai lõpuks auto niivõrd hästi tööle, et sõit muutus nauditavaks. «Väga tore oli sõita. Mu ainus eesmärk oli olla Moll's Gapi kiiruskatsel kõige kiirem ja sain sellega hakkama. Olen väga rahul,» sõnas kokku kaks katset võitnud Rovanperä DirtFishile.

Ta jätkas: «Pean ütlema, et kohalikud poisid on väga kiired. Hämmastav on näha, kuidas nad sõidavad. Jätsin kitsastel teedel palju varu, sest ma ei tunne autot nii hästi. Tundub, et kohalikud mitte ei sõida, vaid lendavad.»