Kohtunikelt karistada saanud Paul Aron langes F2-sarja esikolmikust välja

Tallinnast pärit 20-aastane võidusõitja lõi sel nädalavahetusel käed Alpine'i F1-meeskonnaga ning temast saab uuel aastal nende reservsõitja. Ta on neljas eestlasest sõitja, kes olnud seotud F1-tiimiga: varem on see au kuulunud Marko Asmerile, Kevin Korjusele ja Jüri Vipsile.