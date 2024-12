MK-etapil hooaja parima soorituse teinud eestlane: miinimumeesmärk sai täidetud

Lõpuks sai Alev 27. koha, mis on tänavu olnud eestlaste parim tulemus. Paar päeva tagasi ületas Martin Himma 10 km klassikasõidud finišijoone 33dana. Alev tuli samas sõidus MK-punktidele, ta sai 39. koha.

Probleemid suuskadega

«Stardis oli 90 väga võrdset meest väga väikeste vahedega, mistõttu oli alguses palju rabelemist. Ma siin mõnele lubasin, et lähen sihtima kohta 15 parem seas. Arvan, et see oli tegelikult sees olemas, aga mõned asjad täna ei klappinud, mistõttu jäi väga hea tulemus sõitmata,» viitas pressiteate vahendusel Alev probleemidele suuskadega.