Terve MM-karusselli kaasa teinud meestel avanes punktide noppimiseks seega 13 rallil kokku 39 võimalust. Neuville sai neist punkte 36, Tänak aga vaid 28 korral. See tähendas Neuville'i efektiivsuseks 92,3, Tänakule aga 71,8 protsenti.

Teine oluline näitaja on see, mitu punkti üks või teine piloot igal osaletud rallil keskmiselt kogus. Ses arvestuses on Neuville taas esimene 19,6 punktiga. Tänakut (15,5) edestavad aga ka Toyota roolis vastavalt kümme ja seitse rallit teinud Sebastien Ogier (19,2) ja Kalle Rovanperä (17,3). Siingi jäi Tänaku punktisumma Neuville'i omast enam kui 20 protsendi võrra kasinamaks.