Võimas: Paul Aron võitis esmakordselt F2-sarja etapi!

CHEQUERED FLAG 🏁 PAUL ARON CLAIMS HIS FIRST F2 VICTORY IN THE QATAR FEATURE! 👏 #F2 #QatarGP pic.twitter.com/iPHpcOJy6j

«On uskumatult eriline liituda Alpine’i vormel 1 meeskonnaga. On selge, et see on suurepärane koht igale noorele sõitjale ja mul on väga hea meel, et Flavio (Briatore – toim) ja Oliver (Oakes – toim) on mulle selle võimaluse andnud.