Kas Kalevi väljalangemisest päästnud Klavan pani sellega karjäärile punkti?

«Lõpp läks selliseks, et ma ei ole suutnud selle peale väga mõelda. Arvan, et võtan paarinädalase mõtlemisaja ja siis teen mingi otsuse teatavaks. [Joel] Lindpere (Kalevi spordidirektor – V.A.) tõmbas mind niigi ühe aasta võrra tagasi – kui me eurosarja kohta poleks saanud, siis oleks juba aasta aega tagasi kõik läbi olnud,» ütles Klavan mängu järel portaalile Soccernet.ee.