Eesti-Läti ühisliiga võimukepp kuulub Maarjamaa klubidele

Kümnest mängust kuus võitnud Pärnu on 19 punktiga liider. Tartu, kes on pidanud kaks matši vähem, jääb neist vaid punkti kaugusele. Kolmas on sarnaselt pärnakatele kümnes kohtumises osalenud Võru Barrus, kes tipust kahe silma kaugusel. Neljas Eesti klubi Selver x TalTech on kahe võiduga viimane.