Eesti laskesuusakoondise peatreener: täielik karussell, sellise päeva jaoks on vaja häid närve

«Kui sellise laskmisega teatesõitu alustada, siis on raske olukorda parandada. Pärast esimest tiiru olime teistest nii palju maas. Rene Zahknaga peame koos maha istuma ja analüüsima, mis valesti läks. See pole hea algus ja nii ei tohiks minna. Kahju on Mark-Markos Kehvast, et tal selline MK-sarja debüüt oli. Aga ta tegi hea alguse,» lõpetas Lindinger.