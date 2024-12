Inglismaa vutilegend avameelses intervjuus: olin 44 päeva järjest purjus

The Guardianile antud intervjuus rääkis Adams, et vutikarkääri jooksul vaevles ta alkoholisõltuvuse küüsis, mis mõjutas suuresti tema eraelu. 1993. aastal kukkus Inglane pärast joomingut trepist alla. Tal oli otsmikul suur haav, mis vajas 29 õmblust. Paar nädalat hiljem lõi Adams peaga otsustava värava Arsenali igipõlise rivaali Tottenhami vastu. Kapteni tabamus saatis Põhja-Londoni klubi karikasarja finaali, mis hiljem võideti.

1996 oli Tony Adamsi elus väga traagiline aasta. Ta sai veebruaris raskelt vigastada, mis süvendas alkoholismiprobleemi: «Ma olin 29-aastane ja ei tahtnud enam siin planeedil olla. Teadsin, et olen täiesti lõksus ja et see on kõige hullem koht, kus ma kunagi olen olnud. Märtsis võeti mul lapsed ära.»