Tänak jagas arvamust WRC-sarja uue muudatuse kohta

Hübriidtehnoloogia kadumine tähendab, et Rally1-autode miinimumkaalu (uuel aastal 1180 kg) alandatakse järgmisel aastal 80 kilogrammi võrra. Lisaks muudetakse masinate õhupiiraja suurust (uuel aastal 35 mm) millimeetri võrra, et säiliks jõu ja kaalu vaheline tasakaal. Uute autode võimsus peaks olema 380 hobujõudu.​ Tänaku sõnul ei ole muutus märkimisväärne.

«Mina polnud seal laua taga ja ei langetanud otsust. Seetõttu pole ma üksikasjadega kursis. Nüüd on otsus vastu võetud. Selle üle on pikalt arutletud ning meie kõigi elud raskeks teinud. Vähemalt on mingi otsus tehtud,» vahendas eestlase sõnu portaal rallit.fi.

Tänaku sõnul pole mõtet spekuleerida, kuidas järgmise hooaja muudatused autot mõjutavad, sest õhus ripub palju rohkem küsimärke. «Võimsus on alati hea. Selles pole kahtlustki. Ma ei usu, et see muudatus tulemuslikkuse seisukohalt väga oluline oleks. Palju tähtsam teema on see, kuidas spordiala järjepideva ning püsivana hoida,» mõtiskles saarlane.