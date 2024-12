Treener pole üllatunud

Enne Ruka etappi oli juhendaja märkinud, et Aigro suurimaks väljakutseks on olnud endasse uskumine – et ta tõepoolest võib olla suurepärane suusahüppaja. «Arvan, et nüüd hakkab ta mõistma, et kuulubki parimate sekka, ja see on sellel hooajal väga oluline edasiminek,» märkis juhendaja.