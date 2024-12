Laskesuusatäht langes homofoobsete solvangute ohvriks

Videos on Lægreid laskepositsioonis, kannab lühikest võistlusvesti, lühikesi pükse ja kiivrit. «Ameeriklased arvavad, et näen selles videos laskmise ajal gei välja. On palju põhjusi, miks me nii seisame, jänkidel pole laskesuusatamisest aimugi,» ütles Lægreid oma videoblogis.