Duo 5 näitab otsepildis Eesti saalihokikoondise mänge MM-il

Eesti meeste saalihokikoondise mängijad rõõmustamas kevadisel MM-valikturniiril Islandile visatud värava üle. Foto: IFF Flickr

Saalihoki MM-i otseülekandeid Duo 5-s kommenteerib Postimehe sporditoimetuse juht Ott Järvela (Eesti meister saalihokis 2002 ja Eesti koondislane 2001-2004), kelle kõrval võtavad ekspertidena koha sisse erinevad endised Eesti koondislased.

«Saalihoki on Eestis alati olnud ja on ka praegu amatöörsport, mille käivitavaks jõuks on mängijate kirg mängu vastu. Mul oli 22 aastat tagasi õnn kogeda võimast tunnet, mida pakub MM-il Eesti eest mängimine. Olen elevil ja põnevil, et saan kommentaatoriboksist koondise kohtumisi Eesti televaatajani vahendada,» lausub Järvela.

Malmös selgub 15. meeste saalihoki maailmameister. Tiitlikaitsjana lähevad väljakuperemehed rootslased, kes on kokku võitnud 10 MM-tiitlit. Ülejäänud neli kulda on võitnud Soome. Senisest 14 MM-finaalist koguni 11 on mängitud Rootsi ja Soome vahel.

Kaks korda on hõbemedali võitnud Tšehhi ja korra Šveits, kel on ette näidata vastavalt kolm ja seitse MM-pronksi. Viienda riigina on MM-medalini küündinud Norra, aga see juhtus 1996. aastal mängitud esimesel MM-il.

Esinelikusse on kask korda jõudnud Taani ja korra Saksamaa, aga alates 2002. aastast on vaid ühel korral juhtunud, et MM-i poolfinalistideks poleks saalihoki Suure Neliku moodustavad riigid ehk Rootsi, Soome, Šveits ja Tšehhi.

15. meeste saalihoki MM stardib laupäeval, 7. detsembril kell 12.00 algava kohtumisega Eesti – Austraalia ning kulmineerub pühapäeval, 15. detsembril kell 15.50 peetava finaaliga.