12 JARDI Juhtum ajaloost näitab, et Pep Guardiola allakäik on tõepoolest alanud

Manchester City peatreener Pep Guardiola näitamas, mitu Inglismaa meistritiitlit ta viimase seitsme aasta jooksul võitnud on.

Uus Inglismaa jalgpalli kõrgliiga voor tõi Manchester Cityle järjekordse kaotuse, mis ajas nende peatreeneril Pep Guardiolal pea sassi. Mees kukkus eputama oma saavutustega ja kui vaadata tagasi ühele teisele treenerile, kes varem nii teinud, tähendab see, et tema allakäik on alanud.