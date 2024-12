Paul Aron tulevikuplaanidest: kõige olulisem on saada kogemust F1-autoga

Tänavune hooaeg on F2s olnud ülimalt tasavägine, sest vähemalt ühe sõiduvõidu on noppinud nüüd 17 sõitjat, ühtekokku on 13 etapi jooksul toimunud 26 võistlust. Aronil on aga neli kvalifikatsioonivõitu, mis on parim näitaja kõigist teistest, kuid debüütvõidu noppis ta alles hooaja eelviimasel etapil.