Aroni tulevane tööandja lõi oma viimaste aastate parimale sõitjale noa selga

Kui meeskonna sõnul on otsus hea ja kõigile tore, siis fännid olid sotsiaalmeedias kriitilised. Üks kommentaar Instagramis, mis sai üle 26 000 meeldimise, oli selline: «Jätta viimaseks etapiks kõrvale sõitja, kes on sulle toonud viimase kümne aasta ainsa võidu, on äärmiselt lugupidamatu.»

Teine kasutaja kirjutas: «Ma pole suur Oconi fänn, aga see on tema suhtes ebaaus, eriti arvestades seda, mida ta on Alpine'i jaoks teinud.» Kolmas lisas: «Täiesti naeruväärne otsus Alpine'i poolt. Kuidas sa ei lase lõpetada hooaega sõitjal, kes on sulle nii palju teinud?» Sarnaseid kirjutisi on F1 ametliku teate all kümneid, kui mitte sadu.