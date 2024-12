Paul Aron võib juba loetud päevade pärast pääseda F1-auto rooli

Järgmisel teisipäeval toimub Abu Dhabis F1 noorte sõitjate testipäev. Selle raames on varem eestlastest F1-autoga saanud sõita Jüri Vips (Red Bull 2020, 2021) ja Kevin Korjus (Renault/Lotus, 2011). Tõenäosus, et nüüd saab seda teha ka järgmisel hooajal Alpine'i reservsõitjaks saav Paul Aron, on olemas, kuid kõik detailid pole veel paigas.​