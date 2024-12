TIPPHETKED Vutikoondise kaks nägu: esmalt saad ropu kolaka, siis võidad sama vastast

Mugav eduseis sattus kohtumise lõpus ohtu, sest Kosovo teenis kaks penaltit. Eesti õnneks lõi Modesta Uka neist esimese posti ja kuigi 90+2. minuti 11 meetri trahvilöögi realiseeris Donjeta Halilaj, sai Eesti uue peatreeneri käe all esimese võidu – selleks kulus kaks matši.

Lisaks oli see naiste koondise esimene võit Kosovo üle, eelmised viis mängu kaotati.

Koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva kiitis pärast mängu naiskonna võimekust kontrollida mängu ja järgida kokkulepitud ülesandeid. «Kui kaotad esimese mängu 0:8, siis võib tunduda, et selline tulemus ongi reaalsus. Aga täna suutsime säilitada kontrolli olukordades, kus kolm päeva tagasi ei suutnud. Mõnes momendis julgestasime väga palju üle. Mängijad peavad mängu ja momente paremini tunnetama,» rääkis ta Eesti Jalgpalli Liidu pressiteenistusele.

Peatreener tõdes, et mängijad on viimasel ajal saanud väga palju uut infot, aga ilma selleta ei saa. «Midagi pole teha, sest ainult siis saame areneda, kui meil on baasasjad korras,» selgitas ta.