«Olen õnnelik, et ei leba kuskil Soome metsas!» Johaug sattus MK-etapil hirmuäratavasse olukorda

Norra murdmaasuusakoondise teekond Ruka suusakeskuseset Rovaniemi lennujaama pidi kestma kolm tundi, ent venis Lapimaa keeruliste ilmaolude tõttu lausa 11-tunniseks. Et tee oli libe, otsustas bussijuht teha mitu peatust. Sportlased veetsid öö transpordivahendis.

«Mul on hea meel, et jõudsime ohutult kohale – olin hirmul. Olen tõeliselt õnnelik, et seisan siin, mitte ei leba kuskil Soome metsas,» ütles Johaug Norra rahvusringhäälingule (NRK).