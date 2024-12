Kui kaua veel? Neuville kergitas tulevikult saladuseloori

Juunis 36. sünnipäeva tähistanud belglane on kuulnud tippu juba umbes kümnendi jagu, kuid ta jõudis alles nüüd esimese suure triumfini. Mis saab edasi?

Neuville'ile on praegu Hyundaiga kehtiv leping järgmise hooaja lõpuni. Küsimärgi all on nii tööandja kui ka sportlase tulevik. Neist viimase osas tõi peategelane aga veidi selgust.