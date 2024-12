36-aastane belglane on varemgi olnud MM-tiitlile väga lähedal. Põhjusel või teisel pole ta varem siiski ihaldatud triumfini jõudnud. Enamasti napsas Neuville'i ees esikoha Sebastien Ogier, kes üritas tänavugi põlist rivaali rivist välja lüüa.

Prantslane andis hooaja teises pooles korduvalt mõista, et üldliider virisevat liiga palju kruusarallide teepuhastaja rolli üle. «Võib-olla peaks ta halamise lõpetama,» torkas Ogier näiteks aasta kümnenda, Kreeka ralli keskpaigas.

«Noh, ma arvan, et karma sai mu kätte ja see on osa mängust,» märkis ta, kui oli Kreeka ralli viimasel päeval üle noatera üldse finišisse jõudnud, kuid olulise osa punkte kaotanud.