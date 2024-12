Toyota rallitiimi noor täht avaldas lõpuks saladuse

Nädal tagasi selgus, et 23-aastane soomlane saab üllatuslikult võimaluse Toyota Rally1 autoga kaasa teha täispikk hooaeg. Samas teatas ta kohe, et lõpetab koostöö kaardilugeja Enni Mälköneniga, kellega võideti WRC2-klassi MM-tiitel.

Pajari selgitas: «​​Kuigi meie koostöö oli väga edukas, on olnud ka raskeid hetki – nagu igas suhtes –, ning noorte sportlastena oleme mõlemad alles oma teed leidmas. Sõitjana pean tagama, et mul on autos parim võimalik kooslus.»