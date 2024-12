Putini plaan konkureerida olümpiaga kukkus haledalt läbi

Pärast sissetungi Ukrainasse on meie idanaabrite sportlased paljudelt aladelt üle parda heidetud. Suvistele Pariisi mängudele muist siiski lubati, aga rangete piirangutega ning tavapärasega võrreldes väga väikeses mahus.

Igatahes on spordisanktsioonid toiminud vähemalt nii piisavalt, et Putini propagandamasin tõrgub. Ta soovis korraldada olümpiaga konkureerivaid «Sõpruse Mänge», näitamaks, et neil pole lääne toetust vajagi.