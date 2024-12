Paul Aron 2026 F1 stardirivis? 5 ennustust ütlevad, et on võimalik küll!

Tähelepanu! Järgnev tekst põhineb spekulatsioonidel. Mõned järgnevatest oletustest – näiteks Aroni esimese võidusõidu kuupäev – on tiimide vahel juba peaaegu kokku lepitud. Teised aga on vormelimaailmas väga valjult ringlevad kõlakad, mille taga on näha selget loogikat. Kuid nagu tippspordis, eriti mootorite maailmas pahatihti, võib reaalsus loogika kiiresti prügiämbrisse pühkida.