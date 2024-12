Naftaraha vallutas Euroliiga: finaalturniir kolitakse araablaste manu

Otsus tehti pärast teisipäeval toimunud ECA (Euroleague Commercial Assets) juhatuse koosolekut, kus otsustati, et 2025. aastal peetakse Abu Dhabis Euroliiga poolfinaalid 23. mail ning finaal kaks päeva hiljem.

Tänavuse finaalturniiri teeb märgiliseks asjaolu, et see peetakse esmakordselt Euroopast väljas. Ametlikult pole veel teada antud, millisel Abu Dhabi areenil mäng peetakse. BasketNews spekuleeris, et selleks võiks olla Etihad Arena.