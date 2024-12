OTSEBLOGI JA GALERII Kalev/Cramo juhib viimase veerandi eel punktiga, Suurorg vigastas põlve

Kalevil on enne mängu PAOKiga õhus mitu küsimärki. Viimases Eesti-Läti liiga mängus Riia Zelliga tuli vastu võtta mitte ainult 70:84 kaotus, vaid taas üheks põhitegijaks kerkinud Hugo Toom vigastas uuesti põlve. Juba kolmandat korda. MRT-uuringu tulemus peaks selguma täna.

«Oleme ausad, ootasin ja kartsin treenerina sellist mängu. Oli esimesest minutist tunda, energia polnud õige. Et saame täna üle pika aja viis viie vastu trenni teha on meie jaoks tähtsam kui see tulemus,» sõnas Rannula esmaspäeva õhtul «Aktuaalses kaameras».