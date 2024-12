OTSEBLOGI Kalev/Cramot ootab eurosarjas esimene suurem peaproov

Euroopas saab Eesti meisterklubi häid mänge minimaalselt veebruari alguseni, nad kindlustasid F-alagrupis esikoha. Nüüd läheb aga supp oluliselt tummisemaks. Jätkatakse neljas kvartetis vahegruppidega, kust igast pääseb kaks paremat veerandfinaali.

Esmalt mängib Kalev/Cramo kodus Kreeka klubi Thessaloniki PAOKiga. Viimased kaotasid alagrupis vaid ühe matši, kuid omavaheliste mängude võrdluses lõpetati Porto järel teisena.

Väga terava tipuga koduliigas võideldakse saldoga kolm kuni kolm päris kõrgete kohtade eest, kohe Ateena Panathinaikose ning Pireuse Olympiacose seljataga. Kusjuures umbes kuu tagasi kaotati valitsevale Euroliiga meistrile vaid kolmega.

Kalev/Cramo on tänavu Eesti-Läti liiga ja Europe Cupi peale kaotanud kolm kohtumist, viimati jäädi võõrsil alla Riia Zellile.​

«Oleme ausad, ootasin ja kartsin treenerina sellist mängu. Oli esimesest minutist tunda, energia polnud õige. Et saame täna üle pika aja viis viie vastu trenni teha on meie jaoks tähtsam kui see tulemus,» sõnas Rannula esmaspäeva õhtul «Aktuaalses kaameras».

Kui Severi Kaukiainen ja Tanel Kurbas on tiimi juures tagasi, siis nädalavahetusel põlve vigastanud Hugo Toom jääb eemale. «Esimene reaktsioon oli ehmatav. Täna tuli esimene info, et kõige mustem see pilt pole,» märkis juhendaja.

Lisaks ootab kalevlasi kohtumised rumeenlaste Oradeaga ning prantslaste Dijoniga. «Kõik kolm satsi võõrsil on väga keerulised. Kodumängud on väga olulised. Esimene mäng PAOKiga paneb paika, mis šansid meil on siit edasi saada. Nii prantslased kui ka PAOK pole hooaega säravalt alustanud, aga seal on kvaliteeti kõvasti. Taktikaliselt on võimalik neid siit-sealt näpistada,» toonitas Rannula.