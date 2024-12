VIDEO Raieste ja Baskonia rappisid Euroliiga liidrit nagu rannamees rotti

Baskonia lükkas kodusaalis kohe mängu alguses hoo sisse ja võitis avaveerandi 26:12. Teisel perioodil nende edu püsis ning poolajapausile minnes oli see 20 punkti – 45:25. Kolmandal veerandil kasvas edumaa koguni 25 punkti peale, otsustaval perioodil eduseis kahanes, kuid kõik oli kontrolli all ja Baskonia sai Euroliigas kuuenda võidu.