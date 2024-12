Maailma suuruselt neljas autotootja Stellantis, mille alla kuuluvad sellised automargid nagu Peugeot, Citröen, Chrysler, Opel ja Lancia, teatas, et nende senine tegevjuht Carlos Tavares pani ootamatult ameti maha. Viimasel ajal on just Lancia avaldanud huvi WRC-sarja osas ning järgmisel aastal peaks ilmavalgust nägema üle mitme aastakümne nende uus ralliauto.​