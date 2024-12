Jälle Hiina, jälle doping! Paljastati, kuidas WADA hiinlaste patte kinni mätsis

2020. aasta keskel saatis WADA uurimisüksus agentuuri tippametnikele raporti, mis sisaldas hoiatust Hiina kohta. Uurijad olid teinud intervjuu Hiina spordiministeeriumis töötanud arstiga, kes väitis, et Hiina on aastakümneid vedanud riiklikult toetatud dopinguprogrammi, kirjutab The New York Times.