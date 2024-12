Hyundai pealik mannetult esinenud sõitjast: tal on WRCs tulevikku

35-aastane Mikkelsen sõitis sel aastal viis MM-rallit Hyundai i20 Rally1-autoga, mida jagas hooaja peale Esapekka Lappi ja Dani Sordoga. Mikkelsen tegi oma parima esituse Poola kruusarallil, kus ta võitles kõrgete kohtade eest kuni viimase päeva rehvi purunemiseni. Samas aga oli tema põhieesmärgiks seatud osalemine asfaldirallidel, kus ta end nii mugavalt ei tundnud.

Hyundai ei ole veel teatanud oma järgmise aasta lõplikku koosseisu. Kindel on vaid, et täiskoormusega jätkavad Ott Tänak ja Thierry Neuville ning kolmandasse autosse palgatakse sõitja, kes võiks kaasa teha terve MM-hooaja. Lisaks püsib võimalus, et kaasa teeb ka neljas Rally1-auto.

Mikkelseni võimalus mõni neist rollidest endale saada näib väike, kuid Abiteboul koostööd norralasega otsesõnu ei välista. «Mis puutub Andrease tulevikku, siis üldiselt on tal WRCs tulevikku. Ma tahan uskuda, et kunagi tulevikus võiks me isegi koostööd teha. Enne tuleb aga lasta olukorral rahuneda ja langetada olulisi otsuseid.

Usun, et siin on midagi, mida saame koos Andreasega üles ehitada. Ma ei tea veel täpselt, mida, sest me peame kõigepealt tegema kiiremad otsused. Aga ma ei imestaks, kui teda tulevikus mingil kujul taas meie vormis näeksite,» rääkis Abiteboul DirtFishile.