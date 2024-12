Abieluranda sõudnud Kristin Tattar vahetas perekonnanime

this

Nüüd, kus hooaeg on edukalt seljataga, pulmareisil käidud ja ka omajagu puhatud, jagas maailma discgolfi esinumber oma rõõmu: «Lõpuks on kõik protsessid läbitud – minu nimi on ametlikult Kristin Lätt! Loodetavasti läheb rahvusvahelistel kommentaatoritel Lätti nime hääldamine libedamalt, kui varasema Tattari nime hääldamine,» naljatles värske nimega Kristin Lätt.