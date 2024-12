Korvpalliliidu juht: kui jääme EMist ilma saali tõttu, siis loodan, et Eesti riigi silmad avanevad

EM-valikmäng Eesti ja Leedu vahel Unibet Arenal 24. veebruaril. Viimased koondise kodumängud on peetud täismaja ehk 6500 pealtvaataja ees. Uuendustega soovib korvpalliliit EM-finaalturniiriks istekohtade arvu tõsta 8500ni.

Täna teatas rahvusvaheline korvpalliliit (FIBA), et kaheksa riiki, nende seas ka Eesti, kandideerivad 2029. aasta EM-finaalturniiri korraldajaks. Eesti korvpalliliidu peasekretär Gerd Kiili ütles, et kui Eestit ei valita kevadel nelja korraldajamaa sekka vaid seetõttu, et meil puudub enam kui 10 000 istekohaga sisehall, siis peaksid silmad avanema Eesti riigil.