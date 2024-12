Pärast eilset veatut sooritust on Eder nüüd läbi ajaloo vanuselt teine laskesuusataja, kes on MK-sarja võistlusel 20 parema seas finišeerunud. Mis teeb saavutuse veel märkimisväärseks, on see, et ta edestas selles arvestuses oma isa Alfred Ederit. Esikohta hoiab laskesuusalegend​ Ole Einar Bjørndalen, kes sõitis teise kümnesse 44 aasta, 1 kuu ja 12 päeva vanusena.