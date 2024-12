Regina Ermits pärast ajaloolist tulemust: ma pole külmavares, aga see oli šokk!

Paar tundi pärast võistlust polnud MK-sarjas saadud kõrge koht veel Ermitsale kohale jõudnud. «Tore, et sai hästi tehtud. Olen harjunud, et nüüd läheb kõik edasi. Ei lase sellel emotsioonil võimust võtta. Praegu on alles hooaja algus, pole veel päris õiget tunnetust kätte saanud,» jäi eestlanna tagasihoidlikuks.

Kolmapäeval valitsesid Kontiolahtis väga külmad ilmastikuolud (Soome ilmateenistuse andmetel oli koguni 12 külmakraadi), mille sarnaseid polnud Ermits tänavu veel kogenud. «Kehale on see šokeeriv. Ma pole muidu külmavares. Kuna see oli esimene külm, ei osanud midagi oodata. Pakkisin ennast suht paksult sisse ja lootsin, et ära ei külmuks. Fookuseks oli ennast kogu aeg soojana hoida.