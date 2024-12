Ta nentis, et alguses valdas teda suur paanika suur. «Pildilt ja videost üle vaadates oli põlv ikka korralikult ülesirutatud. Sellest tuli algne emotsioon, sellistes olukordades tulevad kaks varasemat põlvevigastust meelde. Alguses arvasin, et oli sarnane olukord, aga tegelikult ei olnud. Astusin vasaku jalaga vastase jalale, see lõi põlve sirgu,» selgitas Toom.