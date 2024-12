M-Spordi juhid tunnustasid tiimi vahetanud Fourmaux'd: ta väärib seda

«Adrien jahmatas oma tänavuste esitustega mind: ta näitas, et temast saab meie spordiala üks järgmisi staare. Vaatamata karjääris teele sattunud väljakutsetele on ta kogu aeg näidanud tõelist visadust ja sihikindlust, mille tulemuseni ongi sellest kõigest väljunud tugevamana,» sõnas Wilson pressiteates.

«Koostöö Alexiga (kaardilugeja Alexandria Coria - K.J.) on samuti selle kasvu taga, mida oleme näinud ja usun, et nad on imeline duo, et astuda nüüd oma ühisel teel järgmine samm. Nad on olnud M-Spordi tiimi üks keskseid osasid mitu aastat, mistõttu hakatakse neist kindlasti puudust tundma. Samas ootan huviga seda, mis tulevik neile toob,» lisas ta.