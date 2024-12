PRESSISEKTOR Aplaus Paul Aronile. Kui üldiselt loeb F1s raha, siis tema lööb läbi talendiga

«Meie suurimad lootused, medalilootused, on seotud mõistagi Eneli Jefimovaga, kes hoiab näiteks 50 m maailma hooaja edetabelis teist ja 100 m omast viiendat kohta. Tõsi, veidi läks tema elu nüüd keerulisemaks, kuna maailma ujumisisad lubasid venelased MMile starti,» avas Juhkami veidi ujumiskaarte

Mure – WADA on käpard

Teisipäeva õhtul läks Järvelal magamaminekuga veidi liiga kaua aega ja pärast südaööd tabas teda New York Timesi tõuketeatis, mis ütles, et Rahvusvaheline Antidopinguagentuur WADA on Hiina ujujate dopingujuhtumi puhul taas sigatsenud.

«See on täiesti käpardlik, kuidas WADA on antud dopingukaasusega ümber käinud ja on ainult positiivne, et seda asja on hakanud uurima FBI - sest see on organisatsioon, mida kardavad ka WADA juhtfiguurid,» lausus Järvela.

Tähtis teema – Paul Aron ja F1

Võib juhtuda, et üpris varsti on maailma tuntuim eestlane Alpine'i F1 meeskonnaga 2025. aastaks reservsõitja lepingu sõlminud Paul Aron. Selleks peab 20-aastane noormees astuma sammu, mida kolm eelmist F1 testsõitjana töötanud Eesti meest (Marko Asmer, Kevin Korjus ja Jüri Vips) ei suutnud ning jõudma autospordi kuninglikku sarja starti.

See nõuab väga suurt õnnestumist ja omajagu õnne. Aga see on võimalik. Kui Aron peaks seda suutma, järgnevad Netflixi menuseriaal «Drive to Survive» ja muud F1-ga kaasnevad uhked jutud. Ning temast saaks hoobilt maailma kõige tuntum eestlane.

«Kuigi F2-tiitel võib Aronile kättesaamatuks jääda, siis tegelikult on ta seal sarjas ennast täielikult tõestanud, sest nelja kvalifikatsiooni- ja ühe sõiduvõidu kõrval on tal ette näidata see kõige olulisem: ajasõitude võrdluses on meie mees selgelt kõige kiirem,» tunnustas Juhkami meie mehe talenti.

***

«Pressisektori» lõpetuseks vaatasid saatejuhid otsa eeloleva nädalavahetuse olulisematele sündmustele. Esialgu keskenduti pallimängudele: reedel selgitavad ​Selver x TalTech ja Pärnu võrkpallis teise karikafinalisti, laupäeval Põlva Serviti ja HC Tallinn käsipalli karikavõitja ning pühapäeval madistab Valladolidi Real (ja Karl Jakob Hein) uue peatreeneri käe all Hispaania kõrgliigas.

Hispaanias lähevad pühapäeval omavahel vastamisi veel ka Kristian Kullamäe ja Sander Raieste ning mõistagi ei saa talve hakul üle ega ümber talispordist: kui suusatajad ja kahevõistlejad möllavad Lillehammeris ja suusahüppajad Wislas, siis laskesuusatajad tabavad jätkuvalt märke Kontiolahtis.